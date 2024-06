Bar e passerella, il nuovo chalet apre sabato

Il nuovo stabilimento la Torre non è ancora pronto. All’inizio della settimana era stata prevista la sua apertura per questo week end ma i lavori si sono prolungati e richiedono altri giorni. Il Consorzio la Baia, che ha vinto il bando di concessione, fa sapere che con molta probabilità sarà il prossimo sabato 22 giugno a vedere l’avvio della nuova struttura. In questa settimana, appena trascorsa, la ditta Gabbanelli ha proseguito i lavori per la realizzazione della passerella in legno che dalla Torre unisce lo stabilimento all’area ombrelloni e ai bagni. Tutto è rimovibile, come stabilito dal bando comunale e niente degli impianti è stato interrato ma sistemato nelle apposite canalizzazioni subito al di sotto del pavimento in legno. Una struttura ecocompatibile con l’ambiente che ha passato il ferreo esame del Parco del Conero, della Soprintendenza e della Capitaneria di Porto. Intanto, ieri, gli abituè della zona ne hanno approfittato per testare la nuova pedana, dove saranno collocate sdraio e ombrelloni, e godersi un’area che è tra le più belle della Baia.