Bar frequentato da persone pericolose: chiuso

Considerato un luogo frequentato assiduamente da "persone pericolose pregiudicate", si legge nella nota. Una ragione per la quale, allo stesso modo dell’estate scorsa, il questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto la chiusura temporanea di quell’attività, sita nella centralissima piazza Mazzini, per sette giorni.

Uno stop valido fino a martedì prossimo compreso. A notificare il provvedimento, ieri mattina, sono stati i poliziotti dorici assieme ai carabinieri di Falconara. Erano stati proprio i militari della locale Tenenza, guidati dal comandante Giuseppe Esposito, a segnalare puntualmente in Questura che cosa accadesse all’interno dell’esercizio. Un esercizio, evidentemente, tenuto sotto controllo da tempo.

Attenzionato dalle forze dell’ordine, tanto che, nel corso degli ultimi accertamenti effettuati, nel bar sono state scoperte alcune persone gravate da una sfilza di precedenti non indifferenti, ma anche altri avventori ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Di recente, peraltro, era stato sorpreso anche un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che in quella circostanza aveva ricevuto persino una sanzione per ubriachezza manifesta, in applicazione del regolamento di Polizia urbana.

L’uomo, inoltre, era stato anche destinatario di un provvedimento di Daspo urbano dal territorio comunale di Falconara, emesso sempre dagli uffici preposti via Gervasoni dopo la ratifica del questore Capocasa.

Come si diceva, anche ad agosto 2023 il locale era stato colpito da un’analoga misura di sospensione provvisoria dell’attività. E sempre per simili motivazioni.

Ora un nuovo colpo inferto dalla giustizia, nella prima mattinata di ieri. La squadra amministrativa della Polizia di Stato e i carabinieri di Falconara hanno raggiunto piazza Mazzini e, durante le fasi di esecuzione del provvedimento di sospensione (ex articolo 100 del Tulps), hanno ricordato al titolare del bar che la legge prevede la possibilità di revoca della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, a maggior ragione nei casi in cui venga comprovata una certa recidività.

Per il momento è arrivata soltanto un’altra chiusura temporanea, ma il segnale della Questura di Ancona è apparso inequivocabile agli occhi dei più e, in qualche modo, funge da monito per il futuro: o si cambia registro, o si rischia di incappare in pene decisamente più severe rispetto alle chiusure spot dell’attività.

Basterà questo ulteriore provvedimento? Sarà il tempo a dirlo. Intanto saracinesca abbassata per una settimana piena, prima della riapertura programmata per mercoledì.