"Bar kebab chiuso, abbiamo trovato ubriachi davanti ai garage"

Bar kebab chiuso dopo la protesta dei residenti che hanno presentato nelle scorse settimane una petizione con oltre 50 firme, gli stessi abitanti della zona tra piazzale San Savino via San Giuseppe Campo Boario ringraziano le forze dell’ordine intervenute e il questore Cesare Capocasa. "Si tratta di un provvedimento che abbiamo apprezzato - commenta uno di loro- in quanto ci consentirà finalmente di poter dormire notti tranquille e di poter rientrare in casa abche di sera. Speriamo che i controlli proseguiranno nel tempo così da evitare spiacevoli di spiacevoli fenomeni che abbiamo vissuto quest’estate quando abbiamo trovato degli ubriachi davanti ai nostri garage e in strada sdraiati a terra. Abbiamo assistito a risse e disordini in strada". E’ stato Capocasa a decidere per la chiusura di 15 giorni del locale di piazzale San Savino in seguito ai controlli di polizia, vigili urbani e carabinieri nel bar kebab chiuso ma anche negli altri locali della zona. La richiesta dei residenti è quella di avere maggiore sicurezza,quiete e decoro e in questo caso i cittadini ringraziano.