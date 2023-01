Baraccola, slalom tra le voragini

di Giacomo Giampieri

Chiamarle buche è perfino riduttivo, perché in realtà si è in presenza di autentiche voragini o crateri. Che in alcuni casi non solo spingono i conducenti a inventarsi strade alternative per arrivare a destinazione, pur di evitare un percorso frastagliato di "asfalto ad ostacoli" (la nuova specialità tutta anconetana). Ma addirittura impongono agli stessi cittadini, giocoforza, di modificare il proprio tragitto. L’esempio più lampante è in via Grandi, all’intersezione con via Spadoni, dunque all’estremità "più alta" andando verso Candia. Siamo in piena zona industriale alla Baraccola, non proprio un’arteria di periferia, quanto piuttosto una via trafficata come poche. Al centro della carreggiata, il manto è franato da tempo e lo strato bituminoso è sprofondato, lasciando a terra uno spazio vuoto. Nel vero senso della parola. Si saranno chiesti in molti: "Che ci vorrà a sistemarlo?". Risposta: "Probabilmente poco, è una manutenzione rapida". Niente da fare. La voragine che si è aperta a settembre dell’anno scorso a fine gennaio 2023 non è stata ancora colmata. Al contrario, però, si è pensato bene di recintarla con quattro transenne biancorosse e due cartelli che, in assenza della segnaletica orizzontale e verticale (dettagli non proprio trascurabili, ndr), indicano agli automobilisti dove svoltare. Una soluzione spot assolutamente legittima per ovviare ad una criticità e naturalmente doverosa per garantire una percorrenza sicura agli utenti della strada. "Ma sono mesi che è così, hanno creato una piccola rotonda in una strada che non la prevedeva", lamentano i cittadini dorici. Furenti.

Proprio le loro segnalazioni, e l’evidenza dei fatti, avevano indotto il Comune a far intervenire gli operai anche all’inizio di via Grandi, dalla rotonda principale verso via Buozzi. Là dove si era creato un buco largo almeno 50 centimetri di diametro e profondo altrettanti centimetri: enorme e pericoloso per passare inosservato. Tempo pochi giorni ed è stato rattoppato con una gettata di catrame. Ma sono finiti lì, i problemi della frequentatissima Baraccola? Nient’affatto. Dove ti giri, un cratere sull’asfalto. Basti pensare al triangolo colabrodo tra via Pastore, via Valenti e via Caduti del Lavoro, ad esempio. E siamo nei pressi del Centro Mirum, dove insistono uffici, studi e attività commerciali. Lo sport estremo dei guidatori sembra essere diventato quello di schivare le enormi falle che si aprono sulla strada. Dall’anziana signora che va a fare la spesa nei tanti supermercati della zona fino al camionista che, ovviamente, transita da quelle parti per raggiungere la grande viabilità. Un disastro. Ironicamente, ma anche con molta rabbia che continua a montare, chi frequenta la Baraccola, lavoratori e commercianti, ha tracciato una mappa dell’orrore. Anche via Primo Maggio e via Albertini, le due lunghe parallele non se la passano meglio dopo il maltempo degli ultimi giorni. Anzi. Anche lì, pure nei tratti dove era stato portato a compimento il restyling, si sono aperte nuove voragini. Se è vero che è stato predisposto un programma di riasfaltature imminenti e sono state stanziate delle risorse, come annunciato dall’Ente, la Baraccola, come Candia, Torrette (con la ribattezzata via delle Conche – via Conca - a servizio del porto, dei caselli autostradali e dell’ospedale regionale), il centro città o altri quartieri sono in forte sofferenza. E residenti e guidatori? Esasperati.