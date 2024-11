Barbara Monserra rimonta. La Biagio finisce in nove

barbara monserra

2

biagio nazzaro

1

MONSERRA: Pigliapoco, Ferrero, Coltorti, Spezie, Zoppi, Omenetti, Cancellieri (33’st Buratti), Serpicelli, Pierpaoli (18’st Falasconi), Rocchi (31’st Ubertini), Castignani. All. Mancini

BIAGIO NAZZARO: Bottaluscio, Doria (37’st Gabrielloni), Bachiocco, Tamburini, Medici, Casagrande (5’pt Parasecoli) (33’st Compagnucci), Cardinali, Cecchetti, Carboni, Rossini (39’st Gubinelli), Ottaviani. All. Piaggesi

RETI: 11’pt Cardinali (BN), 25’st Castignani (B), 30’st Serpicelli (B)

ARBITRO: Giorgini di Jesi NOTE: Espulso Medici (B) Espulsi entrambi gli allenatori

Il Barbara Monserra torna alla vittoria. Un successo in rimonta al termine di 90 minuti di puro agonismo.

Match subito vibrante e piuttosto nervoso. Pronti via ed una ripartenza dei locali costringe Medici ad un fallo da ultimo uomo: rosso diretto e gara subito in salita per la Biagio. Ma il calcio è strano e nonostante l’uomo in meno, i rossoblu trovano il guizzo giusto per sbloccare la contesa. Ottaviani viene steso in area, per l’arbitro è rigore, dal dischetto l’ex Cardinali non sbaglia. Nella ripresa i locali partono all’assalto nel disperato tentativo di cambiare l’inerzia della gara ed a metà frazione una torsione di testa di Castignani porta al meritato pareggio.

Il ribaltone è completo 5 minuti più tardi: ancora di testa, stavolta con Serpicelli che sfrutta al meglio un corner, non esente da colpe la retroguardia biagiotta. L’uscita di Ottaviani per infortunio lascia la Biagio in 9, ma gli uomini di Piaggesi non si arrendono. Ci provano fino alla fine, tuttavia, nonostante buona volontà, Cardinali e compagni devono alzare bandiera bianca.

Nicolò Scocchera