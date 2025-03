Barbara Monserra, salvezza più lontana

MONSERRA

1

SASSOFERRATO GENGA

2

MONSERRA: Pigliapoco, Lenci (25’st Gnahe), Spezie, Omenetti (45’st Ubertini), Carbone, Coltorti, Morsucci (25’st Brega), Bucari, Buratti (7’st Bodje), Serpicelli (1’st Gianlorenzi), Castignani. All. Mosca

SASSOFERRATO GENGA: Masci, Paoletti, Imperio, Luzzi, Pasinato, Di Nuzzo, Perini, Isla, Ricci, Piermattei, Bettini (23’st Tittarelli) (30’st Morettini). All. Gobbi

Arbitro: Ciccioli di Fermo

Reti: 9’pt Bucari (B), 31’pt Bettini (S), 46’st Piermattei (S)

Le speranze di salvezza del Barbara Monserra sono ormai ridotte al lumicino. Eppure il rigore trasformato da Bucari avrebbe lasciato pensare ad un epilogo diverso.

Gli ospiti però non si scoraggiano e rimettono in parità la contesa con un guizzo di Bettini. Nella ripresa, seppur in superiorità numerica, il Barbara Monserra subisce troppo l’iniziativa del Sassoferrato Genga.

In pieno recupero, un tiro di Piermattei si insacca alle spalle di Pigliapoco e condanna irrimediabilmente La squadra di Mosca, sempre più vicina al baratro.