Barbara ospita il Memorial Americo Severini. Una gara valida per l’Adriatico Cross Tour

Oggi tornerà il ciclocross in provincia per il Memorial Americo Severini giunto alla quarta edizione che si correrà a Barbara. Una manifestazione organizzata dall’Energia Barbara con la collaborazione tecnica del Gs Pianello di Maurizio Minucci. La gara è valida per l’Adriatico Cross Tour, per il campionato regionale Fci Marche e quello provinciale Fci Ancona sia per gli agonisti che per gli amatori.

Una competizione che si snoderà su un tracciato, tra sterrato e asfalto, di 2,4 km. Dalle ore 09:30 in sella Juniores uomini, master junior, master di seconda fascia dai 40 in su, master di terza fascia dai 50 in su, master donne (tutte), juniores, under 23 ed élite donne alle 9:30. Altro start per uomini élite, under 23, master di prima fascia under 40. E poi i giovani: esordienti e allievi uomini e donne e i G6 uomini e donne con partenza alle ore 13.

Conero Cup. A Loreto, nell’elegante cornice del Teatro Bastione San Gallo in piazza Garibaldi, calerà ufficialmente il sipario sulla stagione appena conclusa dei circuiti Conero Cup (al 30°anno di attività), Bike Tour Coppa Marche, Conero Cup Giovanissimi e Marche Travel in Bike con la sfilata dei protagonisti in ambito individuale e di società con inizio previsto alle 15:30. Il merito è del comitato organizzatore coordinato da Franco Giacchetta, grande protagonista nel proporre manifestazioni e motivi di interesse per gli appassionati della mountain bike nella regione Marche. La cerimonia di premiazione farà da apripista alla presentazione dei calendari per la nuova stagione 2025.