Barbarossa, Stamira e Napoleone. Rievocazione storica alla Cittadella

Rievocatori in ambientazioni storiche, riporteranno in vita i personaggi e gli episodi che hanno segnato la storia della città. Il 18 maggio il Parco della Cittadella si trasformerà in un palcoscenico storico per la rievocazione multiepoca "Ancona e la sua storia", un evento spettacolare nell’ambito del Festival della Famiglia, promosso dal Comune di Ancona. Due gli eventi storici al centro dell’evento: l’Assedio di Federico Barbarossa e la vittoria degli anconetani grazie all’eroina Stamira (1173) e l’epopea napoleonica con la nascita della Repubblica Anconitana proclamata dall’Armata del giovane Napoleone Bonaparte fino alla Battaglia di Tolentino (1797-1815).

Un viaggio multiepoca, dove cavalieri, dame, soldati e popolani guideranno il pubblico attraverso i secoli, raccontando non solo battaglie e conquiste, ma anche la vita quotidiana, gli usi e i costumi del tempo. Un’occasione per far conoscere ai più giovani le radici della propria città. Dalle 16 alle 19 il parco cittadino ospiterà laboratori didattici, esibizioni e narrazioni, letture di fiabe, allestimenti con giochi d’epoca, accampamento e didattica militare, danze storiche, approfondimenti sulla moda del tempo, storie di miti ed eroine. Chiuderà la giornata un corteo dei gruppi rievocativi.