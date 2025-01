Ancona, barca a vela contro gli scogli: salvate quattro persone

Ancona, 26 gennaio 2025 – Una barca a vela, uscita dal porto di Ancona di fronte a Marina Dorica, è stata sorpresa dal meteo avverso, ed è finita contro gli scogli. Provvidenziale è stato l’intervento della Capitaneria di porto che ha salvato tutti e quattro i membri dell’equipaggio, affidati poi alla Croce gialla una volta a terra. Si tratta di due teramani, uno residente ad Assisi e uno ad Ancona, che sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

La barca a vela è andato a sbattere contro il limite esterno della diga foranea del porto di Ancona, affondando. Sul posto è immediatamente intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera di Ancona che con l'aiuto di un'unità navale della Guardia di Finanza che si trovava nei paraggi, ha tratto in salvo i quattro naufraghi, tutti fortunatamente in buone condizioni. Di questi, due erano riusciti a salire sulla diga mentre per altri due si è resa necessaria un'attività più complessa di recupero in quanto erano rimasti incastrati in mezzo alla scogliera. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sembra essere stato causato dalle condizioni meteo avverse. In ogni caso la Guardia Costiera avvierà un'inchiesta. Sempre a causa del maltempo, la Guardia Costiera si è, poi, attivata per un'altra richiesta di assistenza ricevuta da un'altra imbarcazione con una persona a bordo che ha comunicato un'avaria al motore mentre si trovava tra Marina Dorica e il molo foraneo in una zona a basso fondale. In questo caso il natante è stato portato all'ormeggio grazie a un'attività congiunta tra personale della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco con l'impiego di un battello.