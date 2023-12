Barchiesi e Giacanella replicano:: "Fa solo becera propaganda"

"Le notizie apparse sulla stampa date dal consigliere Marco Baldassini sono ancora una volta errate e viziate dalla più becera propaganda politica". Così gli assessori Valentina Barchiesi e Marco Giacanella replicavano all’esponente della minoranza, nei giorni precedenti all’incontro di ieri. I due hanno difeso un percorso frutto di "una storia di impegno e lavoro iniziato nella seconda Giunta Brandoni e proseguito dalle Giunte Signorini" e il progetto da 45 milioni di euro "portato avanti da Aato e Viva Servizi grazie alla spinta propulsiva dei Comuni di Falconara e Ancona". Gli assessori hanno osservato: "Abbiamo un progetto definitivo e una volta ottenuti i pareri degli organi sovraordinati competenti, il progetto dovrà essere convalidato da una società terza individuata tramite un altro bando pubblico da Viva Servizi. Il motivo per il quale non sono iniziati i lavori è semplice, dettato da norme del Codice dei contratti pubblici. Dopo questa validazione, Viva Servizi dovrà mettere a bando l’appalto dei lavori di importo sopra soglia europea e solo dopo la loro aggiudicazione potranno iniziare i lavori". Per Barchiesi e Giacanella il contributo di Baldassini al progetto "è semplicemente inesistente. Se avessimo ascoltato le sue sconclusionate proposte avremmo perso i sette anni trascorsi per apportare cambiamenti progettuali immaginifici e non funzionali".