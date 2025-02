"Barelle in corridoio. Una fitta al cuore"

"In media ogni giorno lavoro 8-9 ore per 6 giorni a settimana. Però questo non sembra essere adeguato alla domanda assistenziale della cittadinanza, che, invecchiando, è sempre maggiore e comunque diversa. Non abbiamo modo e tempo di organizzarci bene. Come esempio emblematico, in Pronto Soccorso per mancanza di medici, infermieri e di organizzazione nella mia realtà sono comparse le barelle nel corridoio e io, personalmente, provo sempre una fitta al cuore a vederli, un dispiacere enorme e anche della vergogna. Solo un attimo, perché poi si deve tornare a lavorare stando attenti a non ammalarsi perché non c’è chi può coprirti ed a formarti, quando torni a casa".