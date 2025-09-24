Barista e addetto alla sicurezza presi a botte: arriva la condanna

Era orario di chiusura per il night ma tre clienti, uno era minorenne, erano entrati dentro e volevano da bere. Il barista, che stava pulendo il bancone perché ormai il suo turno era finito e il locale aveva terminato la serata, aveva risposto loro che non era più possibile prendere da bere e che dovevano andarsene perché lui doveva chiudere.

Il terzetto, probabilmente già su di giri per altri drink bevuti altrove, aveva iniziato a fare la voce grossa con il barista per intimorirlo. "Adesso ci dai da bere, forza, poi ce ne andiamo", avrebbero insistito i tre clienti senza però ottenere nulla. Il clima si era iniziato a scaldare. Per farsi sentire i tre clienti avevano iniziato ad insultare il dipendente al bancone e quelle grida avevano fatto avvicinare anche un addetto alla sicurezza che avrebbe preso le difese del barista invitato i tre a lasciare il locale, il Venus di Marina di Montemarciano.

Non era bastato. Imperterriti i clienti avevano iniziato a dare calci e pugni contro il buttafuori e poi anche contro il barista intervenuto a supporto del bodyguard. Ci avevano rimesso i due dipendenti del night: il barista aveva avuto alcune tumefazioni al volto, l’addetto alla sicurezza aveva riportato una frattura al naso e 20 giorni di prognosi.

Era il 25 dicembre del 2022. Nel locale erano dovuti intervenire i carabinieri. Sporta la denuncia sono finiti in due a processo, un 26enne e un 48enne, di origine rom, residenti a Falconara. Il reato contestato era lesioni in concorso aggravate, perché ad agire erano state più persone, e, solo per il 48enne era contestata anche l’accusa di violenza privata nei confronti del titolare del night perché il rom si sarebbe presentato nei giorni successivi, lo avrebbe preso per il bavero per costringerlo a dire ai carabinieri che lui nell’aggressione non c’entrava nulla.

Il giudice Carlo Cimini ieri ha condannato solo il 26enne per le lesioni, a un anno e otto mesi. Il 48enne è stato assolto per le lesioni per non aver commesso il fatto. Per la violenza privata non luogo a procedere per difetto di querela. I due imputati erano difesi dall’avvocato Matteo Bettin.

Marina Verdenelli