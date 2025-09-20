Baristi e pasticcieri. La Fipe rinnova i vertici

Il sindacato dei baristi e pasticcIeri che fa capo a Confcommercio si rinnova completamente. Una svolta – che può presupporre anche varie conferme così come clamorosi cambi della guardia che sembra siano già nell’aria – che l’associazione di Palazzo Sani si appresta a varare.

L’associazione lo definisce semplicemente “un percorso finalizzato al rinnovo delle cariche del sindacato Fipe baristi e pasticceri Lucca. Un iter innovativo – spiegano i vertici di Confcommercio Imprese – che mira a coinvolgere al massimo tutti i territori della Piana, della Media Valle e della Garfagnana, oltre naturalmente alla città capoluogo e ai suoi quartieri. A tale proposito verrà stilato e reso noto a breve un calendario di incontri che si svolgeranno nei vari comuni, prima di arrivare alla riunione finale a Palazzo Sani, che vedrà la nomina del Consiglio direttivo, che a sua volta sceglierà la figura del nuovo presidente“. Sandra Bianchi è stato l’ultimo presidente Fipe fino alla sua nomina di presidente in Sistema Ambiente (il suo vice era Giovanni Martini). Presto dunque i nuovi nomi. Una volta eletto il presidente del versante lucchese della nostra provincia, inizierà un analogo percorso per quanto riguarda Viareggio e la Versilia.

“Quello dei bar e delle pasticcerie – spiega Confcommercio – è un settore ampio e articolato, che necessita di un’analisi dettagliata. Un settore che vede variare notevolmente le istanze e le esigenze degli imprenditori, a seconda delle realtà in cui insistono le loro attività. Per questo motivo intendiamo partire da un attento ascolto dei singoli territori, per poi dar vita ad un sindacato che sia veramente rappresentativo dei territori stessi, delle sue caratteristiche e delle sue priorità sindacali”.

Un momento delicato, in cui le attività della tradizione sono in generale sofferenza, lo ha ricordato anche negli ultimi giorni Samuele Cosentino, vicepresidente di Confcommercio Lucca, e ristoratore da una vita (oltre che per solida discendenza familiare). L’avanzate delle “catene“ è già dentro casa, per restituire equilibrio e identità è importante saper imprimere una marcia nella direzione giusta. In questa ottica Confcommercio si incammina lungo il percorso che rinnoverà il sindacato.

L.S.