Barontini, è semifinale Quel goliardico cinque proprio sul filo di lana "Non me lo aspettavo"

Il primo turno è alle spalle. Simone Barontini (Fiamme Azzurre) lo passa agevolmente. Ieri sera, all’ora di cena, il "Baro" di Ancona chiude al secondo posto la sua batteria degli 800 metri, la settima e ultima, approdando così in semifinale nei mondiali outdoor di Budapest. Appuntamento a domani sera (ore 20:50). È una serata calda, afosa al Nemzeti Atlétikai Központ. E l’emozione non manca al dorico Barontini, classe 1999, all’esordio in azzurro in un mondiale assoluto. "Baro" scatta dall’ottava corsia, quando il gruppo si compatta è quarto. Il campione italiano è sempre lucido, controllando il terzo posto utile per il passaggio del turno, prima di lanciare la sua progressione in rettilineo. Negli ultimi metri trova anche modo di rilassarsi, scambiando un ‘cinque’ con il canadese Marco Arop che lo precede in 1:45.05. Baro è secondo, con 1:45.21. Sorride. Abbraccia il vincitore della batteria, Arop, e poi arrivano i complimenti e anche l’abbraccio di Gimbo Tamberi. "Ero molto lucido, ho guardato sempre la terza posizione – le parole di Barontini davanti ai microfoni Rai – Poi quando mi è sfuggita ho cercato di marcare il mio avversario il più possibile e poi sul finale ho visto dallo schermo che eravamo in tre. Avevamo margine quindi un po’ ci siamo rilassati. Il cinque di Arop? Non me lo aspettavo, non sono solito a queste goliardate, però ci tenevo tantissimo a fare bene, perché oggi (ieri, ndr) mi ha scritto una delle mie più care amiche, Marianna, che verrà domani (oggi, ndr) quindi non potevo farle perdere la semifinale. Adesso recuperiamo e ci vediamo in semifinale".

Ma prima di congedarsi non poteva non arrivare un pensiero su Gimbo che - nonostante la finale di salto in alto fosse già iniziata - è corso a complimentarsi con Barontini. "Oltre che corregionale è uno dei miei più cari amici, è il mio mentore, tante cose, so quanto questa gara significhi per lui. Siamo spesso insieme, era carico, ieri (lunedì, ndr) ha passato una giornata molto tranquilla, cerchiamo di spegnerci quando non è il momento di gareggiare. Oggi (ieri, ndr) mi sono acceso allo stadio, lui è un anno e mezzo che è acceso".

Due gli azzurri in semifinale negli 800: il nostro "Baro" e Catalin Tecuceanu (eliminato Pernici). Barontini scappa per effettuare il defaticamento d’obbligo e per poi salire in tribuna a tifare il suo amico Tamberi assieme alla sua famiglia. Soddisfatto di aver superato il primo obiettivo. Una alla volta. "Abbiamo rotto il ghiaccio" ha detto il suo coach, Fabrizio Dubbini.

Michele Carletti