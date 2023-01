Barontini si allena al caldo: "Voglio stupire"

di Michele Carletti Capodanno e compleanno in Sudafrica per Simone Barontini. Il finalista degli 800 metri all’Europeo in Germania ad agosto è atterrato il 29 dicembre nello stato africano e ripartirà per l’Italia il 20 gennaio. Una ventina di giorni al caldo (ieri ha piovuto) per preparare al meglio le indoor? "Lo spero. Qua ai 1400 metri di Potchefstroom fa molto caldo, c’è un clima ottimale e c’è l’altitudine - risponde al telefono il mezzofondista dorico delle Fiamme Azzurre, 24 anni da festeggiare proprio oggi -. L’ideale per preparare al meglio la stagione invernale. Allenarsi sempre in un palazzetto ha di sicuro i suoi pro e i contro. E poi ci sono delle ottime strutture, pista in erba, in tartan sintetico, per correre sconfinato ce n’è quanto vuoi. Ci sono già stato, a cavallo tra il 2019 e 2020. C’era pure Gimbo. Quest’anno sono arrivato con Francesco Conti e Mattia Franchini, ma ci sono anche atleti stranieri, quotati. Un bel movimento. Ieri (martedì, ndr) mi ha raggiunto anche Fabrizio (coach Dubbini, ndr)". Com’è la sua condizione? "Sta filando tutto liscio, senza particolari intoppi, sto molto bene, sono contento. Ho ricominciato ad allenarmi a settembre, poi mi sono fermato per l’intervento al setto nasale, ma dopo...