Barontini tricolore: "Ora penso a Parigi"

Ennesimo tricolore per Simone Barontini. Ormai una consuetudine per lui cucirsi lo scudetto estivo. ‘’Baro’’ si è confermato primo degli italiani sugli 800 metri all’aperto domenica sera sulla pista di La Spezia dopo aver dato spettacolo in quella di Molfetta quasi un anno fa vincendo il campionato italiano con il tempo di 1.44’.50’’, con tanto di minimo centrato per partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Domenica invece in terra ligure si è limitato a confermarsi primo degli italiani negli 800 in una competizione dove Pernici fa la gara, ma Barontini ne ha di più sul finale confermandosi tricolore. L’anconetano delle Fiamme Azzurre taglia il traguardo con il tempo di 1:45.84, grazie a una rimonta nel finale. Barontini attende la curva conclusiva per affiancarsi al bresciano Francesco Pernici (Fiamme Gialle, 1:45.89) che aveva scelto la consueta gara da front runner e lo supera sulla retta finale in una volata spalla a spalla. L’altra volata, quella per il terzo posto sul podio, la regola Giovanni Lazzaro (Aeronautica) al personale di 1:46.31. Nessun problema per Barontini nella batteria di qualificazione alla fine tricolore corsa sabato sera vinta con il tempo di 1:49.74. "Sono soddisfatto 6 su 10, non cercavo nulla in particolare se non la vittoria - fa sapere il ragazzo anconetano, 25 anni -. Sarebbe potuto uscire un bel tempo, ma non è stato così. Da subito ho capito che la gara non sarebbe stata folle, perché il ragazzo che poi è arrivato secondo, Pernici aveva bisogno di fare un buon ritmo, però non è passato in maniera forsennata. Da parte mia ho controllato bene, poi nell’ultimo rettilineo mi sono un po’ irrigidito. Pensavo di arrivarci meglio, però fa tutto parte del gioco, serve anche questo per crescere di condizione". Archiviato il tricolore ora testa alle Olimpiadi di Parigi di agosto. "Abbiamo 36 giorni per prepararci al meglio che li trascorrerò tra S.Moritz e Predazzo. Insomma vediamo di allenarci al meglio per presentarsi pronti e nella migliore maniera possibile alle Olimpiadi". "Simone (Barontini, ndr) ha vinto una bella gara, risolta in volata. Siamo molto soddisfatti" il commento del suo allenatore, Fabrizio Dubbini presente a La Spezia. Un altro passo in avanti in prospettiva dei giochi olimpici. Il mezzofondista dorico in Svizzera rimarrà fino al 26 luglio, poi una settimana a Predazzo, qualche giorno ad Ancona prima della partenza per Parigi il 4 agosto. Non solo allenamenti, ma è prevista anche una gara il 12 o 13 luglio in Belgio o a Montecarlo.