Barriere acustiche, l’Anas accelera sul progetto

Barriere acustiche a protezione della scuola per l’infanzia Aquilone, segnali positivi per la risoluzione di un problema cronico. Con il prossimo insediamento di Amazon a Jesi, verosimilmente la strada statale 76 – che lambisce il plesso e l’abitato di Castelferretti – sarà ancora più trafficata. Dunque la necessità, da parte dell’Anas, di provvedere all’installazione delle "mura" per abbattere il rumore, a beneficio di bambini e famiglie lungo quell’arteria viaria così strategica. È di qualche giorno fa, infatti, la notizia che il responsabile del Centro Anas e il suo staff avrebbero inviato, alla loro sede di Roma, un’istanza con una richiesta di fondi per provvedere alla realizzazione degli interventi. Anche la segreteria tecnica di Anas si è posta il problema, a seguito della prossima apertura del polo di logistica nella zona dell’Interporto. E così, ora, per i castelfrettesi si aprono nuovi spiragli. Che sia la volta buona? A novembre 2023, sul Carlino ci siamo occupati della situazione che grava sulla frazione. Facendo seguito alle proteste dei cittadini, due mesi fa, 31 residenti avevano inviato una Pec alla Prefettura e al responsabile della struttura territoriale Marche dell’Anas. "L’aeroporto e la ferrovia pesano tantissimo, ma il problema principale è dato dalla Ss76 – sostenevano – che costeggia la frazione per tutta la sua lunghezza, generando un forte impatto acustico. Tutto questo certificato da un Piano di risanamento acustico del Comune di Falconara, che risale addirittura al lontano dicembre 2008, redatto dal Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche".

La zona monitorata già all’epoca, e forse anche la più delicata, è quella della materna Aquilone, pressoché attaccata alla Ss76. "Proprio qui, vennero accertate situazioni di superamento dei limiti e veniva indicato d’intervenire con l’installazione di barriere acustiche per tutto il tratto interessato – ricordano oggi i cittadini - A pagina 17 del Piano di risanamento acustico si parla di eliminare nel prossimo triennio, 2008-2011, le situazioni di superamento dei limiti. Siamo però fuori tempo massimo, essendo arrivati al 2024. I ragazzini che allora frequentavano la scuola materna, ora fanno l’Università. È tempo di agire", insistono, dicendosi preoccupati "che con l’apertura del centro di distribuzione Amazon di Jesi, il traffico giornaliero inevitabilmente aumenterà, assieme alla rumorosità dei mezzi. La situazione non è più tollerabile. Questo pesa soprattutto nella stagione estiva, quando si tengono le finestre aperte ed è impossibile chiudere occhio", concludono. Chissà, però, che finalmente non sia l’ora delle barriere fonoassorbenti.

Giacomo Giampieri