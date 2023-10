Barriere all'incrocio a Jesi: Cambia la viabilità

Nuovo cambio di viabilità "a sorpresa", dopo quello tra via Sanzio e via Radiciotti. Ieri mattina, sono comparsi i new jersey tra viale Verdi e via Solazzi. Fino a ieri mattina l’ordinanza non era stata pubblicata, ma agli jesini che hanno l’app Municipium in tarda mattinata è arrivata la notifica sul telefonino: "Al fine di regolamentare la circolazione in un incrocio altamente pericoloso come quello tra viale Verdi e via Solazzi e dove insistono più scuole, è stata introdotta in via sperimentale una modifica alla viabilità. Chi proviene da viale Verdi con direzione via San Francesco-rotatoria, non potrà voltare a sinistra in via Solazzi. Al tempo stesso, chi scende da via Solazzi verso viale Verdi avrà l’obbligo di voltare a destra. Come già effettuato nei giorni scorsi in via sperimentale anche all’incrocio tra via Raffaello Sanzio e via Radiciotti (modifica che nei giorni scorsi ha colto di sorpresa tanti e crea ancora disorientamento, ndr), il fine è il medesimo: migliorare la fluidità del traffico in funzione della sicurezza stradale sia per gli automobilisti che per i ciclisti e per i pedoni".