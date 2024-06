Barriere architettoniche e parcheggi scarseggianti a Osimo, la difficile situazione dei portatori di handicap nel centro storico

Tra barriere architettoniche e parcheggi che spesso scarseggiano, per un portatore di handicap o per una mamma con passeggino è difficile destreggiarsi per le vie del centro storico di Osimo, che di certo non è l’unica città ad avere di questi problemi. Ci sono persone con disabilità che chiedono aiuto, in particolare una che ha manifestato tale necessità anche in municipio: "Sono invalido, con cartellino disabile, ho chiesto gentilmente un parcheggio per disabili. Abito in cima a via Roncisvalle – afferma l’osimano, T.T. -. Dove dovrei parcheggiare dato che dalla fine della Costa del Borgo all’inizio di via Cialdini i posti sono sempre occupati? In piazza? Una persona che a fatica deambula, come deve fare se poi ha con sé le buste della spesa? Non ho ottenuto risposte finora, solo orecchie da mercante. L’unica risposta mi è arrivata dai vigili che, per quanto ho capito, non sono intenzionati a creare un parcheggio disabili".

Via Roncisvalle è una strada per cui spesso diversi cittadini si erano mobilitati, molto trafficata e presa come via preferenziale spesso per uscire dal borgo. In passato si era verificato un grosso incidente stradale.