Barriere per Portonovo. Silvetti appoggia Roscioni: "Basta con i ripascimenti"

L’intervista all’imprenditore Aldo Roscioni, uscita ieri sul Carlino, ha portato all’attenzione un tema di cui si discute da molto tempo: il futuro di Portonovo è legato al mare e alla capacità di governarlo. Un problema che da anni vede le varie spiagge della baia ridursi sempre di più. Un problema risolto, almeno momentaneamente in alcuni tratti con il cosiddetto ripascimento, una aggiunta di materiale che però inevitabilmente ogni inverno viene portato via dal mare. La strada da percorrere non sembra questa e come ha detto Aldo Roscioni, la cosa migliore sarebbe la realizzazione di barriere sommerse, non impattanti con l’ambiente, ma anzi come più volte sostenuto dagli esperti, una soluzione capace di creare quei micro ambienti in cui molte specie potrebbero vivere e riprodursi.

Il Carlino prosegue la sua indagine sull’argomento chiedendo al sindaco di Ancona Daniele Silvetti cosa ne pensa. "Abbiamo prontezza di quelle che sono le criticità legate all’erosione costiera che mette in pericolo manufatti e habitat, non solo quelli antropizzati ma anche quelli che riguardano la natura morfologica e la stabilità della costa". Silvetti si trova in sintonia con quanto affermato da Roscioni: "Siamo arrivati ad un punto di non ritorno – prosegue –. E’ finita la stagione dei ripascimenti. Trascorso questo periodo di pre elezioni, alla ripresa, il Comune farà pressione costante sulla Regione per la messa in sicurezza di Portonovo. Per quanto ci riguarda siamo assolutamente favorevoli all’ipotesi di barriere sommerse che pongano in sicurezza la baia, non solo dove ci sono gli insediamenti, per consentire la stabilizzazione delle spiagge in sostituzione del costoso e improduttivo ripascimento".

La proposta politica partirà quindi dal Comune e dovrebbe poi la Regione avviare lo studio di progettazione. "Credo che eventuali pregiudizi - sottolinea Silvetti - debbano cadere di fronte ai rischi e alle necessità della nostra costa. Come credo che le iniziative intraprese in altre parti della regione siano coerenti con questo discorso su Portonovo". In altre regioni come in Puglia si stanno sperimentando, ad esempio, pettini rimovibili da installare sott’acqua per ridurre l’impatto delle mareggiate sull’arenile. Uno dei tanti progetti in fase di studio per contrastare il problema. "Anticipo in questa occasione - conclude il sindaco - la nostra intenzione che credo sia la risposta migliore per la salvaguardia dell’ambiente, delle coste, di tutte le attività produttive e ricettive. Questo nostro indirizzo nasce dai report che abbiamo dai nostri uffici per i problemi sollevati nel tempo ma anche perché dobbiamo garantire l’incolumità pubblica, il passaggio, la sicurezza. Il nostro è un intendimento politico che nasce anche dalle indicazioni che mi giungono dal territorio.Tutte questioni che verranno sottoposte alla Regione".