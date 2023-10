"Bartolini come Leopardi a Cupramontana: Parola di sottosegretario".

"Bartolini è per l’arte, per l’arte figurativa, per le acqueforti, l’equivalente di Leopardi per la poesia". Parola del sottosegretario Vittorio Sgarbi, che ha partecipato alla tavola rotonda a Cupramontana, città natale dell’artista Luigi Bartolini, tappa delle celebrazioni organizzate in occasione dei sessant’anni dalla morte. "Bartolini – ha aggiunto Sgarbi – è anche famoso per una cosa che va al di là della pittura e dell’incisione, che è l’aver scritto il romanzo da cui è derivata la sceneggiatura per ‘Ladri di biciclette’. Un autore che non è mai stato dimenticato, ma è stato un po’ appartato. Portare luce nella penombra è il compito che le istituzioni possono assumere". "Ed è stata da stimolo l’attenzione di una figlia amorosa – ha aggiunto Sgarbi – per riflettere e riportare l’attenzione su un autore il cui merito è largamente riconosciuto, ma forse non abbastanza verificato". Al tavolo Luciana Bartolini, nel ringraziare l’impegno della Regione, ha detto: "Ho grande curiosità di vedere l’esito dei lavori. Mi aspetto che la figura di mio padre possa avere una giusta comprensione, una valorizzazione".