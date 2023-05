Bartozzi in ospedale: terapie per il recupero

Il sindaco Damiano Bartozzi è vigile anche se non riesce a parlare. Strettamente monitorato in ospedale sta svolgendo delle terapie riabilitative per gli arti che ancora non riesce a muovere. È quanto è stato comunicato dall’amministrazione nell’ultimo consiglio comunale. Un aggiornamento particolarmente atteso in città dove tanti sono con il fiato sospeso per le condizioni di salute del primo cittadino colto da emorragia cerebrale l’11 aprile scorso. L’opposizione ha chiesto una verifica tramite Prefettura per "una valutazione della situazione, stante l’impedimento del sindaco".