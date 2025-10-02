Base Popolare rilancia: "Con noi FI è più forte"

"Questa esperienza assieme a Forza Italia è stata importantissima. Base Popolare, con i suoi candidati, è stata fondamentale per il consolidamento di Forza Italia, che è stato visto in maniera più ampia. Non solo un partito, ma un soggetto federatore". Le parole sono quelle della portavoce di Base Popolare Marche Paola Giorgi, nel commentare i risultati alle recenti elezioni regionali che sono stati conseguiti dal movimento che fa capo al presidente (ed ex governatore) Gian Mario Spacca e al coordinatore marchigiano Raimondo Orsetti. "Siamo felici di aver contribuito alla vittoria di Francesco Acquaroli", ha aggiunto, e dunque alla riconferma al governo del centrodestra. Base Popolare ha schierato cinque candidati nelle liste provinciali di Forza Italia ma, seppure non sia riuscita ad eleggere consiglieri, ha confermato, per Giorgi, "che non siamo affatto una comparsa elettorale, ma un progetto politico serio e concreto".

Ancora: "In questa esperienza alle Regionali abbiamo avuto la possibilità di andare nei territori e di crescere. Questo ci è stato riconosciuto dai risultati". Ieri, in conferenza stampa al Bar Caffè Giuliani di Ancona, oltre a Giorgi anche due dei candidati che hanno corso in questa tornata elettorale. Ovvero Emanuele Petrucci, secondo nelle fila degli azzurri nella Circoscrizione di Pesaro e Urbino (e "a Pesaro", ha detto Giorgi, "Base Popolare rappresenta la seconda forza a sostegno di Acquaroli", un elemento per loro importante considerato che sia la "città del candidato governatore del centrosinistra", Matteo Ricci) e Leo Bollettini, in campo nel Piceno.

Significativo anche il risultato di Lorenzo Morresi, nel Fermano, che anche lui ha chiuso secondo, ma in quel collegio è scattato un seggio a Forza Italia. Menzionati poi Lauretta Giulioni, l’ex sindaca di Filottrano schierata per l’Anconetano, e Mattia Orioli, nel Maceratese. Insomma, le Regionali per Giorgi hanno permesso di mettere "un tassello importante per il nostro obiettivo che guarda al 2027". Ovvero, "riunire le forze popolari che si riconoscono nel popolarismo europeo, partiti e movimenti. Noi siamo già dentro al Partito Popolare Europeo. Alle Politiche vorremmo andare con una forza che si chiama Partito Popolare Italiano. E siamo ben lieti che la forza propulsiva del nostro progetto sia stata accolta da Forza Italia".

Infine, per quanto concerne gli obiettivi di breve periodo, Base Popolare Marche guarda già alle Amministrative del prossimo anno. Ma vorrebbe anche promuovere, ha spiegato Giorgi, "l’attivazione di percorsi di formazione alla politica, nell’ottica del rinnovamento della classe dirigente: c’è molta attenzione da parte dei giovani, bisogna farli entrare nella politica che è una cosa meravigliosa. Noi in questo percorso vogliamo accompagnarli".

Giacomo Giampieri