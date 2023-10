Basket: Brescia-Napoli sfida fra imbattute, Varese alla riscossa con Derthona

Palla a due alle 17 per Germani Brescia-GeVi Napoli, di fronte due delle squadre che più hanno impressionato in questo avvio di stagione. Sono sei i precedenti tra le due società, con un netto vantaggio per Brescia 5-1. L’unico successo del GeVi Napoli risale alla fase a gironi della stagione 202122.

Alessandro Magro, coach del Germani Brescia, esprime grandi aspettative: "È una partita di cartello, entrambe le squadre sono imbattute. Napoli ha mostrato grande carica e convinzione nelle prime giornate. Ringrazio il tifo in trasferta, è stato fondamentale".

Milicic, tecnico del GeVi Napoli, è ovviamente carico dopo la clamorosa vittoria di settimana scorsa con Milano: "Brescia è una delle migliori squadre del campionato e vogliamo vedere a che punto siamo confrontandoci con loro".

Questa sera Varese ospita Derthona. Le parole di Scott Ulaneo in vista della sfida serale: "Ci aspettiamo una partita non facile perché Derthona è una squadra molto forte e valida come testimonia la stagione dello scorso anno in totale continuità rispetto all’anno prima; questa stagione ha già affrontato, come noi, squadre difficili e sicuramente avrà voglia di fare bene. Sarà una partita complicata ma tornare a giocare di fronte al nostro pubblico ci darà una marcia in più".A.L.M.