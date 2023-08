BASKET Brixia: sette di rivalsa a Faenza

Dopo avere ritrovato il suo posto in A1 grazie allo scambio dei diritti con Moncalieri, la Brixia non intende ripetere gli errori che nella sua prima stagione vissuta ai vertici della pallacanestro femminile hanno costretto la matricola biancazzurra a rimanere in coda per tutto il Campionato e a terminare il proprio cammino con un’amara retrocessione. Proprio per evitare un simile epilogo, la società bresciana si avvicina ai nastri di partenza della nuova stagione, che comincerà il primo ottobre col match con Faenza (antipasto alle due sfide successive con colossi come Virtus Bologna e Reyer Venezia), puntando su un roster profondamente rinnovato. La squadra, che sarà allenata ancora da Stefano Zanardi, è stata rinforzata con l’inserimento di un quartetto di straniere che presentano credenziali importanti. L’ultima arrivata in ordine di tempo è la greca Vasiliki Louka, ala-pivot del ’96, che è andata ad aggiungersi a pedine come Madeleine Garrick, guardia australiana del ’92, Sarah Boothe, centro americano del ’90, e Maja Skoric, ala piccola nata a Fiume nell’89. Se alle quattro straniere si aggiungono il gruppetto delle italiane, con novità come Arianna Landi ed Elisabetta Tassinari si può essere ottimisti.

Lu.Ma.