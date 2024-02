Basket Girls Ancona alla prova di Bolzano

Il Basket Girls Ancona perde, ma conferma di essere un’altra squadra rispetto a qualche settimana fa e ora può guardare con fiducia al suo futuro, a partire dal match che tra due giorni vedrà impegnate le doriche a Bolzano. Positiva prestazione delle ragazze di coach Piccionne, che sabato scorso nel match del PalaScherma hanno retto per 35 minuti contro la capolista di serie A2 Udine prima di cedere 62-72.

"Abbiamo giocato 35 minuti alla pari anche stando avanti nonostante i problemi di falli nel settore lunghi – sintetizza il tecnico subentrato durante la stagione a Paolasini –. Abbiamo sofferto la fisicità udinese e questo ha fatto la differenza ma è comprensibile: le rotazioni sono corte, stiamo ancora guardando sul mercato per l’arrivo di una nuova giocatrice per rinforzare la squadra". A fronte delle tre partenze della fine del 2023 (Maroglio, Bona ed Albanelli) fino a ora in sede di mercato è arrivata – lo scorso 4 gennaio – soltanto la georgiana di formazione italiana Barbakadze, che comunque, alla terza presenza in biancorosso, contro Udine ha offerto la sua prova migliore e pare sempre più inserita negli schemi di coach Piccionne: per il pivot classe 2003, 185 centimetri, 25 minuti sul parquet con 7 punti ed altrettanti rimbalzi.

Dopo 17 giornate di campionato, ma con un match da recuperare, con 12 punti il Basket Girls è ancora al nono posto, posizione che varrebbe la salvezza diretta, nel girone B di serie A2, appaiata dal Rovigo. Con 16.1 punti di media invece la croata Sara Boric, sicuramente la migliore giocatrice del Basket Girls fino a questo momento, è invece al terzo posto della classifica marcatori del girone dietro a Siciliano (Vigarano, 22.8) e Rossett (Trieste, 16.1).

Oggi trasferta alle ore 18.30 a Bolzano che bisognerà affrontare con lo stesso spirito palesato contro Udine.

Andrea Pongetti