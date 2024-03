Basket Girls Ancona sempre più in basso. Terzultime con lo spettro dei playout

Si fa sempre più complicata la situazione per il Basket Girls Ancona che giovedì sera ha perso il terzo scontro diretto consecutivo venendo battuo nel recupero della prima giornata di ritorno ad Abano Terme dalla squadra locale 71-65. Contro Rovigo e Vicenza le anconetane avevano perso oltre alla partita anche la differenza canestri nel doppio confronto ma stavolta il ko è ancora più grave perché Abano Terme, ultimo in classifica staccatissimo, aveva vinto fino a questo momento soltanto una partita. I punti della francese Dinga Mbomi (12) alla terza partita in biancorosso, dell’altro arrivo invernale Barbakadze (14, con 13 rimbalzi), e delle solite Mataloni (17) e Malintoppi (13) non sono bastati e la situazione in classifica ora si fa davvero seria. Ancona è infatti al terz’ultimo posto da sola con 12 punti, davanti a Vigarano a 6 e Abano Terme a 4: al momento sarebbero play-out per le doriche di coach Piccionne. Ora il campionato si ferma ma dopo la sosta il calendario non aiuta: sabato 16 marzo alle ore 18.30 ad Ancona arriverà infatti l’Alpo Basket che è solitario secondo in classifica all’inseguimento della capolista Udine con 17 partite vinte su 21 disputate. Piove sul bagnato.

a.p.