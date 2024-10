Basket Girls Ancona si prepara per il debutto: "Alzare l’asticella è difficile, ma sogniamo i playoff"

Sfilata in Comune per la Basket Girls, squadra cittadina di pallacanestro femminile che milita in serie A2 e che sabato comincerà il nuovo campionato. Un roster giovane e affamato di vittorie, un coach confermato, Luca Piccionne, affiancato da un assistant coach affermato in campo cestistico quanto noto in città per un altro ruolo, cioè quello di addetto stampa dell’Ancona calcistica, David Luconi. E poi tutti gli altri, a cominciare dalla presidentessa Flavia Fabrizzi, al suo vice Sandro Pierdicca, agli altri dirigenti guidati dal factotum e direttore sportivo Roberto Marincioni. La Basket Girls è stata accolta in Comune dal vicesindaco Giovanni Zinni e dagli assessori Daniele Berardinelli e Marco Battino, ma anche dal neopresidente della Federbasket delle Marche, Maurizio Biondini, e dal presidente del Coni regionale delle Marche, Fabio Luna.

"La Basket Girls ha fatto un gran bel lavoro e questa serie A2 è frutto di una semina e un impegno delle ragazze, delle famiglie, dei dirigenti, degli allenatori e della società – ha dichiarato Giovanni Zinni –. Cominciate una sfida importante e significativa che dimostra che lo sport anconetano ai massimi vertici, nonostante la débacle estiva del calcio che ha perso il professionismo. Un appello all’imprenditoria, ringraziando chi già sponsorizza lo sport anconetano: trovate il coraggio e affiancate lo sport che preferite, quello che amate, quello dei vostri figli. Il Comune c’è e ci sarà, presente e di supporto sempre, alla pari del Coni Marche".

Le ragazze della Basket Girls sono: Keso Barbakadze, Serena Bona, Martina Cotellessa, Elena Gasparri, Maria Emilia Garcia Leon, Sara Giangrasso, Avelin Glavan, Lucia Mandolesi, Nicole Manizza, Aurora Marassi, Stefania Maroglio, Francesca Pelizzari, Giulia Pierdicca ed Elena Streri. Obiettivo la permanenza in serie A2, ma come ha specificato coach Piccionne, con uno sguardo all’ottavo posto che significherebbe playoff: "Alziamo l’asticella, sarà difficile, ci sono almeno sei squadre molto competitive che hanno speso tantissimo, noi abbiamo questo obiettivo con un budget inferiore all’anno scorso. Forse sono un sognatore, ma abbiamo delle chance per poterci riuscire".

g. p.