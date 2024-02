Basket Girls in campo

Torna sul parquet amico del PalaScherma il Basket Girls Ancona per la sesta giornata di ritorno di A2 femminile. Oggi, alle ore 18.30, la squadra di coach Luca Piccionne affronta l’Ivision Tech Trieste, attualmente al quinto posto con 22 punti, 10 in più delle doriche che si trovano al nono col Rovigo, ma con una partita da recuperare. Biancorosse ancora con rotazioni limitate e dopo la sconfitta di Bolzano Piccionne dovrà inventarsi qualche magia visto che pure la croata Sara Boric (foto), la migliore delle sue fino a questo momento (16 punti di media e terzo posto tra i marcatori) è fuori causa per una lesione subtotale del tendine d’Achille destro, che rende necessario l’intervento di ricostruzione. L’infortuno subito nel finale del match di Bolzano ha causato dunque la fine anticipata della stagione per la forte giocatrice, per la quale il campionato di A2 in corso termina qui. "Perdiamo una atleta che si è fatta amare sia dentro che fuori dal campo – è il commento di Piccionne –. Non avremo più una giocatrice di grande valore ma il primo pensiero va a Sara: sono certo che si rialzerà e tornerà più forte di prima".

Andrea Pongetti