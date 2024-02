Basket Girls, nuova sconfitta: si cercano rinforzi

Basket Girls troppo corto e troppo sfortunato. Davvero un momento negativo per la squadra di coach Luca Piccionne che sabato scorso è incappata in una nuova sconfitta interna, stavolta contro il Trieste, che ha espugnato il PalaScherma dopo un match sempre condotto dal secondo periodo (16-16 al termine del primo) per 52-79. Un passivo di -27 indubbiamente pesante ma che non deve abbattere la squadra biancorossa e che soprattutto ha tante attenuanti, come sottolinea la stessa società nel suo sito ufficiale: "Impossibile chiedere di più a queste ragazze che in fatto di impegno, abnegazione e spirito di sacrificio non sono certo seconde a nessuno" si legge ed è difficile dare torto. La partita infatti era iniziata sotto i peggiori auspici già in settimana: prima infatti il gravissimo infortunio alla straniera Sara Boric, terza marcatrice del torneo a 16 punti di media e una delle migliori giocatrici del girone, definitivamente out fino al termine della stagione; poi si era fatta male anche Baldetti, accorciando ulteriormente le rotazioni a una squadra che nei mesi scorsi aveva perso pure Bona, Maroglio e Albanelli, andate in altre squadre e sostituite da un solo arrivo, quello di Barbakadze. Rotazioni ridotte all’osso, squadra infarcita di under e che ha retto finché non sono finite le energie contro un quintetto già forte di suo, che si era presentata ad Ancona con già 10 punti in più in classifica. La situazione nella graduatoria resta non grave, con il Basket Girls in nona posizione con 12 punti e una partita da recuperare ad Abano Terme ma è chiaro che la squadra ha bisogno urgentemente di rinforzi perché con così poche giocatrici arrivare al termine della stagione senza soffrire è praticamente impossibile: la società fa sapere che sta cercando almeno una giocatrice sul mercato, "scandagliato in lungo e in largo in questi giorni per alimentare le speranze di salvezza" e l’auspicio è che qualcosa riesca ad arrivare, pur in una campagna acquisti complicata entro il prossimo fine settimana quando le doriche andranno a far visita al Rovigo in un vero e proprio scontro diretto contro una squadra che ha gli stessi punti in classifica.

a. p.