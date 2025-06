Basket Jesi, porte girevoli. Addio Berra, resta Bruno

Primi movimenti in casa Academy Jesi: alla notizia dell’addio (momentaneo?!?) del capitano Antonio Valentini (a Milano per studiare alla Bocconi e giocare, sempre in B, con la squadra che porta lo stesso nome) si è appena aggiunto quello di Lautaro Berra, centro di origini argentine, autore di uno strepitoso finale di stagione da oltre 20 punti a gara. "Basket Jesi Academy – si legge nella nota della società - saluta e ringrazia Lautaro Berra per la serietà e l’impegno con cui ha affrontato la stagione appena conclusa in casacca General Contractor. A Lautaro che tornerà a giocare in A1 argentina (ma davvero?!? ndr) l’abbraccio di tutta la società unito ai migliori auspici per il prosieguo della carriera". Per un argentino che va altri due vestiranno la maglia orange: il play Luca Maglietti, ex Avellino annunciato a inizio settimana e Santiago Bruno fresco di conferma per lui terza stagione jesina. "Si allunga di un anno l’esperienza in casa G.C. di Santiago Bruno. La rodata conoscenza tra le parti – così il comunicato – e la confermata disponibilità del giocatore ha fatto si che si raggiungesse un accordo di reciproca soddisfazione. Giocatore di impatto con grande applicazione difensiva ed altrettanta pericolosità dall’arco Tato metterà anche quest’anno la sua esperienza al servizio della squadra come secondo confermato del roster dopo Dario Zucca". Novità anche nello staff tecnico a fianco di coach Marcello Ghizzinardi, sesto campionato a Jesi per il tecnico lombardo, a ricoprire il ruolo di primo assistente è stato chiamato il 45 enne Nicola Scalabroni che avrà al suo fianco Gabriele Sampaolesi confermato come secondo assistente. Non farà invece piu parte del gruppo Gabriele Gibertoni atteso da una nuova esperienza professionale lontano da Jesi.

g.a.