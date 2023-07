BASKET, Mercato in stallo per le lombarde in Serie A, novità da Olimpia, Brescia e Varese

Mercato in fase di stallo per le lombarde in Serie A. Al fianco delle ambiziose mire di Olimpia Milano, ma l’Olympiacos presenterà una ricca firma al grande obiettivo Nikola Mirotic, c’è una Brescia che si concentra più che altro sulle manovre in uscita. Dopo le firme di Miro Bilan e Jason Burnell, ovvero centro e ala piccola (amatissimi dal ct della nazionale Gianmarco Pozzecco), si registra un timido abboccamento per JP Macura, salutato da Derthona dopo due stagioni. Intanto Christian Burns si accasa a Cantù, e Troy Caupain cercherà un’altra piazza dopo i tanti problemi fisici della stagione appena conclusa. Di fatto una regia tutta da costruire dopo l’altro saluto, quello a Tommaso Laquintana. Andrea Cinciarini pare essere un’occasione ormai passata, credibile un giocatore americano che abbia anche un certo impatto difensivo per accoppiarsi al meglio con Della Valle. Varese invece, certificata la permanenza di Matt Brase in panchina anche per la prossima stagione, annuncia la firma del playmaker classe 1998 Vinnie Shahid. Parliamo di una grande scommessa, la formazione è arrivata in Islanda al Thor Torlakshofn, ma anche di un giocatore "in stile Varese", con velocità, ritmo, tiro da 3 punti e numeri che nel nord Europa valevano 26 punti di media e 8.7 assist.

Alessandro Luigi Maggi