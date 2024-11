Basket per disabili: "Un modo per aiutarsi tra loro"

Quando il basket diventa uno strumento per ‘guardare in alto’ e fare squadra, superando ogni barriera e coinvolgendo le persone con disabilità. È quanto prevede il progetto predisposto dal Comune e dall’associazione High School Basketball, che prenderà avvio martedì prossimo alle 17 nella palestra di via della Repubblica. Il progetto, rivolto a tutte le persone con disabilità dai 5 anni in su, è nato dall’interessamento di alcune famiglie e inizialmente coinvolgerà in particolare bambini e ragazzi fino a 20 anni. L’obiettivo è però quello di estendere la platea dei beneficiari.

Gli scopi del nuovo corso di basket sono la crescita e il divertimento degli atleti, l’autostima, la consapevolezza delle proprie capacità e l’apprendimento di uno sport di squadra come la pallacanestro. Allenatori e dirigenti con anni di esperienza, tra i quali Stefano Errani, tecnico che dal 2008 insegna basket ai ragazzi con disabilità col metodo Calamai, sono impegnati nel formare i propri atleti in un lavoro di gruppo e di confronto con l’unico obiettivo di insegnare lealtà e rispetto.

"Il basket in quanto sport di squadra – si legge nella lettera di presentazione della High School Basketball – permette ai nostri atleti di aiutarsi tra loro e di integrarsi, ciascuno con le proprie qualità a prescindere dalle capacità e dal livello cognitivo di ciascuno e dalle loro esperienze pregresse, cercando anche, con la collaborazione di tutti, di integrare anche i nuovi arrivati". Oltre agli allenamenti è fondamentale l’integrazione nelle scuole, compreso il campionato sportivo studentesco e gli incontri tuttora in corso con l’Istituto Cambi-Serrani.