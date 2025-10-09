Basket seria A2 femminile

Presentato ieri a Senigallia, nella sede dello sponsor Pluservice (col marchio MooneyGo) il Basket Girls Ancona, che ancora una volta parteciperà al campionato di serie A2 femminile. Sarà una annata difficile per l’aumento delle retrocessioni, ben 5, ma la società biancorossa, nonostante il ko all’esordio nel match di Ragusa, crede di poter centrare la salvezza. "L’obiettivo non può che essere la permanenza in categoria – sottolinea il dirigente Roberto Marincioni –. Possiamo farcela".

Alla presentazione di ieri erano presenti anche il Comune di Ancona, col vice-sindaco Giovanni Zinni, il presidente della Fip Marche Maurizio Biondini e i dirigenti del Basket 2000 Senigallia, con cui la società dorica ha stretto un accordo che ha molto fatto discutere in estate: l’idea era infatti quella di giocare le gare di campionato di A2 a Senigallia, usufruendo delle ore non più utilizzate proprio dalla gemellata Basket 2000 Senigallia (che non si è iscritta alla B), ma l’accordo ha trovato prima l’opposizione in particolare della Goldengas Senigallia (B maschile, principale utilizzatrice dell’impianto) e poi del Comune di Senigallia, (proprietario dello stesso, l’ente non era presente alla presentazione di ieri), che in base al regolamento comunale, ha vietato l’utilizzo al Basket Girls.

"L’accordo tra Basket Girls e Basket 2000 sta comunque andando avanti e riguarda anche il settore giovanile – sottolinea Marincioni –. Senza sinergia non c’è futuro. Per quest’anno il campionato di A2 si giocherà ancora al PalaScherma di Ancona ma l’idea di trasferirci al PalaPanzini non è tramontata: vedremo se, per la prossima stagione, ci saranno margini in tal senso".

Andrea Pongetti