Basket serie B interregionale, Senigallia al lavoro

Prima amichevole vittoriosa per la Goldengas Senigallia che sabato pomeriggio ha ospitato al PalaPanzini la Virtus Civitanova, con cui poi si incontrerà di nuovo in campionato visto che entrambe sono iscritte al girone marchigiano di B Interregionale. Quattro tempi da 10 minuti con Senigallia che ha vinto i primi due (16-14 e 21-18), ha poi perso il terzo (16-20) e vinto di nuovo il quarto per 17-12. Punteggio conclusivo così di 70-64 per i biancorossi che hanno subito presentato in campo Giovanni Sablich e questa è decisamente una bella notizia perché il ragazzo, arrivato nell’estate 2024 assieme al fratello Pietro (quest’ultimo ora passato al Porto Recanati) dopo un’ottima partenza di campionato subì un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi. Vederlo già sul parquet è positivo visto che coach Petitto crede molto nelle potenzialità del giovane di scuola Vuelle Pesaro.

La Goldengas, che ha iniziato la preparazione il 18 agosto, giocherà la sua seconda amichevole già domani, di nuovo al PalaPanzini, alle ore 18 a ingresso libero, contro il Loreto Pesaro: test più probante contro un quintetto neopromosso nella categoria superiore, la B Nazionale.

Poi prima trasferta ancora contro il Loreto Pesaro, a cui Senigallia renderà visita sabato 6 settembre prima di tornare ad allenarsi e poi giocare un quadrangolare a Porto Recanati contro la squadra di casa, il Recanati e il Civitanova, il 13-14 settembre, nel ricordo del compianto ex giocatore Attilio Pierini, per tutti Attila, a cui la società di Porto Recanati è dedicata sin dal nome.

a. p.