Basket, serie B nazionale

La Ristopro Janus Fabriano continua a muoversi con decisione sul mercato, inserendo un nuovo elemento di prospettiva all’interno del proprio roster per la stagione 2025/26. A vestire la maglia biancoblù sarà Santiago Beyrne, playmaker classe 2004, pronto a mettersi in gioco agli ordini del nuovo head coach Luciano Nunzi. Dopo le importanti riconferme dei veterani Filiberto Dri (guardia/ala) e Simone Centanni (guardia), il club prosegue così nella costruzione di un gruppo che punta a fondere al meglio esperienza e gioventù, con l’obiettivo di affrontare con ambizione il prossimo campionato.

Giocatore argentino con passaporto sportivo italiano, Beyrne è alto 192 cm per 82 kg e si presenta come un profilo completo: dotato di un’ottima struttura fisica e grande visione di gioco qualità che ne fanno un elemento prezioso su entrambe le metà campo. Nel 2023/24 ha proseguito il suo percorso tra Serie B Interregionale e Serie C, indossando le maglie di Basket 7 Laghi Gazzada e Varese. Tuttavia, è stata l’ultima stagione a rappresentare il vero punto di svolta per Beyrne: con la canotta di Rende, sempre in B Interregionale, ha disputato un campionato da protagonista, chiudendo con una media di 11.7 punti a partita in 27 presenze.

"Santiago è un giovane molto interessante – commenta il general manager Gianluca Merloni – che ha già acquisito una discreta esperienza tra Serie C, B2 e Serie B. Lo seguiamo da tempo e crediamo fermamente che abbia ancora margini di miglioramento importanti. È un profilo che incarna la filosofia del nuovo corso Janus: un mix tra talento giovane ed esperienza consolidata, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, affamata e in costante crescita".

Angelo Campioni