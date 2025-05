Basket: Tav Treviglio sfida General Contractor Jesi in gara2 decisiva

Mai di domenica (titolo di un film del 1960). Si spera, nel cast General Contractor, nel martedì. Potrebbe essere questo il titolo di gara2 tra Tav Treviglio e General Contractor Jesi in programma stasera in Brianza (PalaFacchetti alle 20.45). Nel pieno rispetto del pronostico la prima del girone A ha battuto l’ottava del gione B, scontato che stasera i brianzoli tenteranno il bis mettendo un serissima ipoteca sul passaggio del turno, in casa marchigiana si farà l’impossibile pur di mettere i bastoni tra le ruote, peraltro ben olaeate, della squadra più attrezzata, con Roseto, della serie cadetta.

Coach Marcello Ghizzinardi analizza la prima gara. "Sicuramente abbiamo subito il loro atletismo e la rapidità delle loro guardie nell’uno contro uno – la serena disamina del tecnico lencello – abbiamo messo poco corpo nelle loro penetrazioni dobbiamo essere più fisici anche noi, dobbiamo tenere di più gli 1 contro 1, sotto questo aspetto dobbiamo migliorare… di positivo c’è che sotto canestro siamo riusciti a limitare la fisicità di uno come Marcius. Sotto l’aspetto mentale non ci siamo mai arresi anche quando siamo andato sotto pesantemente. Un piccolo rimpianto quando sul 22 a 21 in loro favore, nel nostro miglior momento, purtroppo sono stati persi tre palloni e commesso tre falli evitabilissimi nella loro metà campo, molto lontano dal nostro canestro. Da li è nato il primo strappo loro hanno scavato il solco e non siamo più riusciti a recuperare, peccato, forse con un pò più di attenzione avremmo potuto giocarcela fino alla fine".

Ghizzinardi ammette che è mancata energia. "Sinceramente speravo di restare più competitivo negli ultimi due quarti quando è venuta a mancare un po’ di energia. Però venivamo da una partita (con Ravenna ndr) giocata poche ore prima, avevamo viaggiato… adesso si sono stancati un po’ anche loro quindi gara2 potrebbe essere più equilibrata".

Da metà del terzo quarto fino alla sirena ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio a Vettori. "Sta un po’ meglio rispetto a quanto si era temuto all’inizio, ha portato le stampelle ora sembra non ce ne sia piu bisogno. Il suo recupero per gara2 è impensabile, spero di averlo a disposizione magari solo part time per gara tre venerdì a Jesi, diciamo che sarà una corsa contro il tempo". Già, gara3, anche dovesse finire li non avreste niente da rimproverarvi. "Vediamo, domenica siamo stati in partita 16, 18 minuti, in gara 2 sono convinto che faremo di più, abbiamo ancora energie e voglia di fare, intanto vediamo se loro sono cosi solidi da non accusare qualche difficoltà se messi sotto pressione. Da parte nostre ci proviamo, adesso più che mai non abbiamo nulla da perdere".

Gianni Angelucci