Basket: Vigevano si spegne, Piacenza in forma per il campionato

Ancora buoni segnali per la Elachem Vigevano che ieri ha ospitato al palaElache, nel penultimo impegno pre-campionato, l’Assigeco Piacenza. Ad aggiudicarsi il match, con il punteggio azzerato ad ogni quarto (15-21, 20-14, 19-10), sono stati gli ospiti. "Per tra quarto abbiamo giocato un buon basket - commenta coach Lorenzo Pansa – il terzo è stato un passaggio a vuoto che non possiamo permetterci".

Umberto Zanichelli