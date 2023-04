Bassotti e la vicenda Banca Marche in un libro

"Dalla crisi Banca delle Marche alla Cittadella della Cultura". L’ex presidente della Cassa di Risparmio di Jesi Alfio Bassotti racconta le attività e le vicessitudini che ha attraversato la banca, dal 2012 al 2021. Il libro di Alfio Bassotti edito dalla stessa Fondazione sarà presentato ufficialmente il 17 aprile alle 18 nella sala convegni di Palazzo Bisaccioni in piazza Colocci. Dagli anni del benessere, dei bandi con contributi per le associazioni e per la comunità (in primis il finanziamento delle sale operatorie dell’ospedale Carlo Urbani) al Crac avvenuto nel 2015 dell’istituto di credito marchigiano che ha cancellato in una sola notte i risparmi della Fondazione la quale però da quella drammatica vicenda è uscita con una nuova mission: quella culturale. Oggi infatti palazzo Bisaccioni vanta una collezione importante di opere e mostre di artisti noti e meno noti. Nell’ultimo periodo sono riprese anche le erogazioni seppur in misura molto ridotta, soprattutto alle associazioni benefiche e di volontariato. Alla presentazione parteciperanno il presidente della Fondazione Carisj Paolo Morosetti, il giornalista Roberto Gigli e l’autore stesso.

sa. fe.