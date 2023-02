"Basta buche, che fine fanno i nostri soldi?"

di Marina Verdenelli

Una sfilata di biker, cartelli con scritto "buche ovunque, che fine hanno fatto i nostri soldi?", "che fine ha fatto il piano asfalti?" e cittadini arrabbiati. Così ieri mattina è andata in onda, in piazza Cavour, la protesta per le strade groviera organizzata dall’associazione Anti Degrado. Alle 10 un gruppo di 50 manifestanti si sono ritrovati, a due passi dal Comune, per sollecitare interventi urgenti in molte zone del capoluogo dorico, frazioni comprese. "Diciamo basta ai sacchetti di bitume pronto – ha detto Fabio Mecarelli, portavoce dell’associazione – vogliano un piano asfalti vero. Abbiamo visto che le toppe durano poco. Serve una programmazione che tenga conto della tipologia delle strade, quelle più trafficate hanno bisogno di una manutenzione maggiore rispetto ad altre vie meno trafficate altrimenti ci troviamo zone perfette dove non passa nessuno e altre colabrodo dove passano tutti. Una delle vie che dovrebbe richiedere più interventi è via Conca, è altamente trafficata e ci passano le ambulanze, lì la manutenzione dovrebbe essere costante. Nei bandi che si affidano inoltre non si può sempre andare al ribasso altrimenti ci troviamo asfalti che non reggono".

Tra i manifestanti c’erano diversi residenti delle frazioni, da Sappanico a Gallignano. "Vorrei che i soldi delle frazioni vengano investiti nelle frazioni – ha osservato Roberto Ramazzotti, residente a Gallignano – perché paghiamo le tasse come tutti. Non pretendiamo gli stessi servizi del centro ma almeno le strade a posto perché da noi è tutta una buca. La sindaca se deve venire dalle nostre parti deve mettere il navigatore perché credo nemmeno sappia dove sia Gallignano". A protestare c’era anche la vedova Adria Ferrucci, un voto noto delle proteste delle frazioni perché per oltre due anni ha atteso che il marito morto fosse tumulato nel cimitero di Gallignano dove non c’erano più loculi disponibili. "Il problema è che oggi i cantieri non li controlla più nessuno – ha sottolineato Adria –. Il mio defunto fratello Ferdinando faceva asfalti, allora le strade erano fatte bene. Oggi non tengono". La figlia di Adria, Patrizia Pieroni, ha segnalato via Ville, a Gallignano, impraticabile per le voragini, aggiungendo che "bisogna stare anche attenti a non buttare giù qualche ciclista che nel zig zag che fa per evitare le buche spesso finiscono contro le auto". Proprio davanti a piazza Cavour, all’inizio di corso Garibaldi, i manifestanti hanno fatto notare una buca pericolosa dove sono visibili anche dei ferri. Mecarelli ha preso il megafono per rivolgersi alla sindaca. "Che fine ha fatto il piano asfalti, non vede che le strade non sono sicure? Una buona amministrazione dovrebbe aver al primo posto la sicurezza dei suoi cittadini. Dove vanno a finire i nostri soldi?". Per i motociclisti c’erano il gruppo Banda Bassotti e i Black Devils. "Per le buche noi rischiamo ogni giorno di finire a terra – ha spiegato Gino Lucarini, Banda Bassotti – una moto pesa anche 250 chili, se perdi il controllo è difficile mantenere l’equilibrio". "Non sono buche sono crateri – ha detto Fabrizio Papa, Black Devils – dal Pinocchio a Montesicuro c’è l’imbarazzo della scelta".