"Basta cadute in piazza Pergolesi Sul gradino metteremo le fioriere"

"Sul gradino di piazza Pergolesi per il quale i cittadini ci chiedono di intervenire in seguito alle cadute verificatesi, posizioneremo delle fioriere nelle prossime settimane, le abbiamo già ordinate". Così in consiglio l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni sull’insidioso gradino che si trova sulla piazza di recente riqualificata. A sollevare la questione in aula Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia). "Quella delle fioriere – ha evidenziato Melappioni - è una soluzione temporanea ma si sta lavorano a quella definitiva: i progettisti stanno studiando soluzioni a integrazione e completamento di quello spazio. Elementi che non solo segnalino la presenza del gradino ma contribuiscano nello stesso tempo a far vivere meglio la piazza".

"Va precisato – ha aggiunto l’assessora – che il gradino è comunque coerente con la normativa, per coerenza cromatica e il dislivello inferiore ai 2 centimetri. Ma prendiamo atto del problema e della richiesta di intervento che arriva dai cittadini. La criticità è nota da tempo, l’abbiamo ereditata da un rifacimento concluso nel 2020. Trovare una soluzione è in linea col nostro indirizzo di dare più possibile la possibilità alla città di fruire dei suoi spazi aperti e viverli senza problemi".

Al vaglio di amministratori e tecnici c’è anche la possibilità di installarvi delle sedute. Intanto la giunta ha approvato un progetto di fattibilità tecnica per nuove telecamere: si punta al finanziamento del ministero dell’Interno. Sono 280mila euro necessari (il Comune dovrebbe partecipare con circa 30mila euro) a installare un sistema di videosorveglianza con la realizzazione di postazioni di lettura targhe in corrispondenza dei principali accessi alla città: in particolare fra via Ancona e via Fontedamo, la stessa via Fontedamo, fra via Marconi e via Ricci, fra via Roma e via Spina.

sa.fe.