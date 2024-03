"Basta con le ripicche e le levate di scudi: ci rimettono i dipendenti"

Diciamo basta a dispetti ripicche tra la vecchia e la nuova gestione Terre Cortesi Moncaro. Una bagarre portata avanti a scapito dei dipendenti che non sono affatto in fuga come abbiamo letto ma vanno tutelati. Parliamo di quasi 60 persone che portano avanti con grande dedizione quotidianamente l’attività della società cooperativa nonostante le difficoltà. Grazie a un accordo sindacale abbiamo ottenuto il pagamento delle retribuzioni e la rateizzazione delle mensilità arretrate. Dando voce alle liti alle ai contrasti interni come qualcuno sta facendo, si realizza solo il male di un’azienda che, lo ricordiamo, produce il 50% di tutto il Verdicchio. E’ l’ora di dire basta a levate di scudi, a prese di posizione e ripicche. Mi sento di fare anche un appello alle istituzioni: a dare una mano e a intervenire per poter tutelare un patrimonio importantissimo che dà lavoro all’intero territorio e che ne valorizza le ricchezze. Non si può gettare il bambino con l’acqua sporca e screditare tutto e tutti ai danni di una società cooperativa che per anni ha portato alto il nome del Verdicchio nel mondo. Ci siamo battuti abbiamo lavorato in silenzio per mesi per la dignità dei lavoratori e abbiamo ottenuto il pagamento delle retribuzioni. Non c’è stata alcuna fuga di dipendenti della Moncaro ci sono questioni tra dirigenti e tra la vecchia presidenza e alcuni fornitori su cui non vogliamo entrare nel merito. Vogliamo soltanto fare un appello ad abbassare i toni e a lavorare tutti per cercare di superare questa fase. Molti soci hanno investito in questa società cooperativa attraverso il prestito sociale hanno dato fiducia e continuano a credere in un’azienda importantissima per il territorio. Sono fiducioso che, grazie al lavoro di tutti, si possa arrivare a una soluzione. Che si possa tornare a lavorare serenamente con il sostegno delle istituzioni e la fiducia delle banche. Basta sparare dati e nomi. Basta buttare fango sull’azienda che in questo momento va soltanto aiutata per il bene di tutto il territorio.

Paolo Grossi responsabile della Flai Cgil territoriale