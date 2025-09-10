"Basta disperdere le linee". Dal 2026 navette circolari tra il Piano e il centro

Conerobus presenta il nuovo orario invernale, in vigore da lunedì prossimo, e anticipa la probabile rivoluzione del sistema di trasporto pubblico urbano. Ripreso un vecchio progetto, ossia quello della cosiddetta ‘Rottura di carico’, con un servizio di navette circolari nelle due direzioni da piazza Ugo Bassi al centro e le linee da periferie e frazioni che si fermano nei due hub futuri del Piano e della stazione ferroviaria. Il via alla sperimentazione a inizio 2026 nei giorni festivi, con applicazione ordinaria nella tarda primavera e possibile adozione definitiva dall’invernale 2026-27.

Due settimane fa circa il Carlino aveva ritirato fuori il progetto e ieri il Direttore generale dell’azienda, Paride Gasparini, ha confermato tutto: "La scommessa è ristrutturare la rete e avere un approccio nuovo, di tipo metropolitano _ ha detto Gasparini _, per un salto di qualità dopo decenni di immobilismo. Basta dispersione di 30 linee. Adesso bisognerà informare l’utenza a cui chiedo di adattarsi, anche se non sarà facile. La numerazione delle linee e delle navette? Cambieremo tutto, ecco cosa intendo per adeguamento". Da lunedì prossimo, intanto, torna l’orario invernale, quello tagliato dell’11% oltre ai tagli realizzati durante l’attuale orario estivo. Alla presentazione di ieri nella sede di Conerobus era stata annunciata la presenza del sindaco, Daniele Silvetti, trattenuto in prefettura da un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma al suo posto non c’era neppure il suo vice e assessore con delega proprio a Conerobus, Giovanni Zinni.

Insomma, socio di maggioranza assente, lo stesso che il giorno prima aveva chiamato a rapporto a Palazzo del Popolo il presidente D’Angelo e il consulente economico Camillo Catana per rappresentare la situazione finanziaria dell’azienda. Alla presentazione di ieri oltre al Comune, presidente D’Angelo a parte, mancava tutto il Cda, dal vicepresidente Marcello Pesaresi agli altri membri, Manuela Matteucci e Arduino Tassi. Sull’orario invernale in vigore da lunedì confermato quanto scritto dal Carlino negli ultimi giorni. I tagli riguarderanno le fasce pomeridiane e serali, mentre il mattino resterà tutto come gli anni scorsi. Potenziate le linee universitarie (65 barrato, dal polo d’ingegneria a quello di medicina a Torrette con arrivo in stazione) e il 30 (diurno e serale): "Il 65 è un servizio commerciale, il Comune ce lo paga e siccome funziona lo potenzieremo _ ha aggiunto il Dg di Conerobus _. Taglieremo gli sprechi, le linee improduttive, lasceremo quelle buone, vedi la 46. Ogni giorno il servizio urbano copre 9.500 chilometri con 1300 corse e 90 autobus. Sulla rivoluzione che stiamo progettando per il 2026, creeremo tre interscambi principali, piazza Ugo Bassi, stazione e piazza Cavour, con due hub minori a Torrette e a Tavernelle".

Il tutto in attesa di realizzare l’autostazione alla fornace del Verrocchio e l’altro scambiatore in piazza d’Armi quando sarà finito l’intero progetto del mercato del Piano. Confermato anche le anticipazioni del Carlino sull’imminente acquisto di nuovi bus: "A breve saranno operativi _ ha specificato il Direttore tecnico di Conerobus, Alessandro Di Paolo _, il primo elettrico sarà in azienda addirittura la prossima settimana. Il bando nazionale dei trasporti consentirà di farcene arrivare 15 di cui 2 elettrici e gli altri a metano".