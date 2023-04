"Basta grandi navi E’ luogo di incontro"

"Il Porto Antico è il vero, riconosciuto e più forte elemento distintivo dell’identità e della storia anconetana. Non si può prescindere da questo aspetto centrale secondo il mio punto di vista. Deve necessariamente essere considerato un luogo di aggregazione sociale privilegiato, grazie alle caratteristiche architettoniche e le ricchezze archeologiche che quasi involontariamente e periodicamente ci regala. Per troppo tempo si è ignorato quello che è il suo ruolo attrattivo che deve essere oggetto di una scelta chiara che coinvolge il futuro della città. Vogliamo in tal senso che divenga un luogo di sostenibilità ambientale e sociale, liberandolo dal traffico sia veicolare che navale commerciale, dalle reti, dallo smog, salvaguardandolo e valorizzandone gli spazi, armonizzando il rapporto con la città e soprattutto con i quartieri che vi si affacciano, tutto ciò anche con l’obbiettivo di raggiungere in pochi anni uno scalo portuale con emissioni zero. Per questi motivi il nostro progetto è incompatibile con il nuovo banchinamento del Molo Clementino per l’attracco delle grandi navi la cui realizzazione causerebbe un grave danno ambientale, oltre che economico. La nostra visione vede un Porto Antico dove coesistano luoghi per famiglie, per passeggiare, per fare attività fisica, per divertirsi, per i locali e per la movida, dove l’unico modo di muoversi è ecosostenibile e ’dolce’, ma anche un luogo dove la cultura cittadina venga valorizzata con adeguati percorsi archeologici e la realizzazione del Museo del mare".