"Basta mozziconi a terra a Jesi: Posacenere per tutti" L'associazione JesiClean e lo chalet Lo Sbarello lanciano un'iniziativa per contrastare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta nei giardini pubblici: regalano posaceneri portatili a chi vorrà utilizzarli. Un gesto per sensibilizzare sulla cura dell'ambiente.