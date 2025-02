"Basta mura pericolanti. Intervengano i proprietari"

Mura pericolanti in giro per la città, l’amministrazione comunale chiama a raccolta i privati e le impegna a risolvere le situazioni pendenti. Dopo anni di immobilismo sul fronte delle parti ammalorate presenti in città, la direzione Lavori pubblici ha deciso di prendere il toro per le corna. Nei prossimi giorni, forse già oggi o all’inizio della prossima settimana, i proprietari delle abitazioni di via Osimo, la strada che collega via Urbino a via Scrima in zona Piano, saranno ricevuti per vedersi esposti lo stato delle cose: "Le mura pericolanti in questione – sostiene l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini – sono in quello stato da tantissimi anni, è ora di trovare una soluzione. La responsabilità della loro manutenzione non è del Comune, ma dei proprietari delle abitazioni che insistono su quei tratti di muraglioni ridotti in pessime condizioni. Sistemare le varie situazioni spetta dunque ai residenti e noi non possiamo più tollerare lo stato di abbandono e di pericolosità di quelle aree. Via Osimo, nella parte iniziale, grida vendetta, bisogna assolutamente intervenire, in un modo o nell’altro".

E i modi per intervenire sono ristretti a poche alternative. O i proprietari delle abitazioni fanno i lavori, previa progettazione e via discorrendo, oppure l’onere passa all’amministrazione comunale che poi alla fine si rivale sugli stessi proprietari privati: "Abbiamo impugnato il provvedimento per quanto riguarda via Osimo e la convocazione dei residenti ha l’obiettivo di mettere queste persone davanti a una scelta – aggiunge Tombolini – Non è più rinviabile, per cui siamo a disposizione anche per una surroga in caso di inadempimento. Dispiace che poi scatti anche una denuncia penale, ma non è possibile mantenere quello stato di cose. Succede in via Osimo e in tante altre zone della città, piano piano metteremo mano a tutto". I casi partono da ordinanze dei vigili del fuoco che obbligano a una messa in sicurezza e lì interviene il magazzino che monta i sostegni in attesa di un intervento definitivo.