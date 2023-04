"Basta sciatteria, agenda di eventi"

"Le frazioni sono tutte in difficoltà. O mancano i servizi, o mancano i collegamenti o ci sono le strade dissestate o non si è compresa la loro natura turistica. Mi riferisco nello specifico alla manutenzione di strade che questa amministrazione non ritiene proprie ma vicinali; alla gestione precaria dei loculi cimiteriali; ai collegamenti con il trasporto pubblico inesistenti o mal organizzati; alla mancata connessione con il collettore fognario. Ad alcuni borghi, così li abbiamo rinominati, servono piccole opere di manutenzione, che sono risibili, altri hanno bisogno di interventi più compiuti, ma solo perché non si è agito per anni. Alcuni decadimenti sono frutto dell’inerzia, dei mancati interventi, della trascuratezza, arrivo a definirla sciatteria. Altre hanno bisogno di sentirsi parte integrante della città. La loro valorizzazione passa per un ragionamento che li include ad Ancona e che coloro che abitano nel centro siano portati a popolarli. Renderli parte del sistema turistico complessivo è un primo passo, esattamente come indicare come raggiungerli in modo chiaro. Siamo al paradosso: i semplici cartelli di segnalazione non sono adeguati o assenti. Come per il porto vanno create manifestazioni che abbiano spessore. Un calendario attrattivo che possa far fiorire questi borghi, riporti vita senza scombinare la tranquillità di chi ha scelto di viverci. Mi spiace dover ritornare sulle mie parole, ma è sempre una questione di programmazione, di distribuzione, di visione d’insieme. Questa è mancata, si è agito per compartimenti stagni. E a forza di fare ‘un pezzetto alla volta’, si è tralasciato il tutto".