"Basta sfregi, più opere Occorrono spazi ad hoc Ma proibire non funziona"

C’è un confine molto labile, forse troppo, per distinguere i murales dal graffitismo vandalico. I primi sono l’espressione di un’arte di strada, il secondo, invece, è mero teppismo. "È vandalismo tutto ciò che non veicola un messaggio socio-politico, che in fondo è la missione della street art", spiega William Vecchietti, conosciuto con lo pseudonimo di Yapwilli, già direttore del festival AnconaCrea. Il sindaco Daniele Silvetti, due giorni fa, su queste colonne, aveva annunciato il pugno di ferro contro i teppisti, anche con il potenziamento della videosorveglianza, per lottare contro lo scempio di una città che diventa spazio per scritte e vandalismi.

Vecchietti, cosa ne pensa?

"Io mi auguro che i murales in città proliferino. Il proibizionismo non serve a nulla. L’amministrazione e la gente dovrebbero cambiare mentalità".

Sta dicendo che è giusto imbrattare? "No, non mi fraintenda. Guardi che anche le mie opere sono state vandalizzate e francamente sa cosa le dico?".

Cosa?

"Che il raid vandalico va interpretato". Spieghi...

"La gente vuole esprimersi, vanno creati spazi ad hoc per i giovani, per lasciare che possano dire la loro. Io credo che per combattere il degrado vadano chiamati i muralisti, al fine di ripulire le zone più colpite".

Quali zone?

"Beh, penso per esempio a Capodimonte, che sarebbe potuto divenire un museo a cielo aperto, ma poi l’amministrazione Mancinelli non ha proseguito nel suo intento: è un peccato. Quella zona sarebbe stata un volano per il turismo, al pari del Mau di Torino o del Pratello di Bologna. Spero che con la nuova giunta cambi qualcosa. Perché adesso quel quartiere viene imbrattato da bambini annoiati". Bambini?

"Sì, ci sono i ragazzini che scarabocchiano per il gusto di deturpare. Invece, gli adolescenti, tra i 13 e i 20 anni realizzano anche vandalismi belli, per così dire, con un certo significato".

Cosa distingue un murale da un vandalismo?

"Il messaggio che si vuole veicolare. Guardi Bologna, i portici sono patrimonio dell’Unesco. Quelli di piazza Cavour, invece, sono una schifezza".

E i tag cosa sono?

"Sono le firme che lasciano i writer. A Parigi, sono considerati delle opere d’arte, qui, però, sono vandalismo. Questione di punti di vista".

Senta, la giunta Silvetti l’ha chiamata per portare avanti il progetto di Capodimonte, col festival AnconaCrea?

"No, ma dopo l’articolo sul Carlino, mi stanno contattando da Jesi, da Comuni e musei di realtà limitrofe per portare altrove il festival del murales altrove".

Nicolò Moricci