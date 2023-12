"Basta spostamenti, dovete farci lavorare"

"Abbiamo dato tutta la nostra disponibilità a spostarci quando necessario, ma per il giorno dell’Epifania ci chiedono di nuovo di andare a Porta Valle dove non si riesce a lavorare, per una semplice manifestazione della Pace. Siamo stanchi, chiediamo solo di lavorare". Tornano a protestare gli ambulanti del mercato del mercoledì e del sabato in centro. A farsene portavoce è Giovanni Marrocchi per Ambulanti delle Marche e Aldemare Zamporlini per Confartigianato. Anche altre associazioni di categoria come Confcommercio hanno scritto ieri al sindaco Lorenzo Fiordelmondo e all’assessora al Commercio Emanuela Marguccio per chiedere di rivedere la decisione. "Già il 20 e il 23 dicembre scorso siamo stati a Porta Valle per degli eventi che sono stati realizzati in centro – spiega Giovanni Marrocchi – ma per un corteo si sarebbero potute individuare soluzioni diverse. Abbiamo chiesto di parlarne e ragionare insieme su come evitare questo nuovo trasloco ma ad oggi abbiamo incontrato un muro. Speriamo in un ripensamento".

Il 6 gennaio la tradizionale giornata della Pace prevede, come da programma pubblicato dal Comune, alle 11 il corteo della pace da piazza Pergolesi a piazza Federico II. II corteo sarà accompagnato dalla banda cittadina e dalle atlete delle associazioni Fantasy, Libertas, LG2 Vallesina Twirling e Uisp. Alle 17.30 (ingresso libero fino ad esaurimento posti) poi ci si sposterà al teatro Pergolesi dove arriveranno Luca Attanasio ambasciatore di Pace, Salvatore e Alida Attanasio. Ospite della serata sarà l’attore Neri Marcorè. "Va bene la pace – aggiunge Marrocchi – ma da un’amministrazione di centrosinistra ci aspettiamo grande attenzione al lavoro. È noto a tutti ormai come a Porta Valle non si riesca a lavorare come in centro storico. Tra l’altro – aggiunge il rappresentante di Ambulanti delle Marche – spostando il mercato a Porta Valle nel giorno dell’Epifania toglieranno quasi tutti i parcheggi per il centro storico e avremo decine di multe per la sosta nei nostri stalli. L’ultima volta il carro attrezzi ha fatto decine di viaggi creando un disagio a noi ma anche ai cittadini. Speriamo che prevalga il buonsenso".

L’accordo dello spostamento del mercato infrasettimanale a Porta Valle quando in centro ci sono eventi di richiamo, è nata con la vecchia giunta Bacci ma si tratta di una soluzione non amata dagli ambulanti che a più riprese tornano a protestare.