"Basta vertenze farsa. Difendiamo il lavoro"

"Basta con vertenze farsa che non portano a nulla. Occorre una politica salda di difesa del lavoro". Le parole sono del presidente del Consiglio regionale Dino Latini e il riferimento è ai recenti casi della Imr, ex Caterpillar a Jesi, e Beko a Fabriano, aziende che stanno disattendendo gli accordi assunti e mettendo in scacco i lavoratori che dovrebbero rappresentare la spina dorsale dell’economia marchigiana e che invece sono diventati casi sindacali, lavorativi e sociali sempre più gravi, tra annunci di assunzioni smentite dai fatti e messa in mobilità. All’ex Caterpillar c’era anche un accordo siglato al Ministero per il riassorbimento di tutti i lavoratori e addirittura assunzioni ma oggi siamo di fronte invece all’annuncio di altri 20 licenziamenti". Secondo il presidente Latini queste vertenze che dovrebbe tutelare il personale delle imprese portano nei fatti a ridurlo: "Smembrarlo e mandarlo a casa, calpestando la dignità professionale e umana dei lavoratori. Bisogna che la politica intervenga compatta, si prenda carico di situazioni delicate come queste e si imponga con una legislazione speciale investendo tutti i livelli istituzionali. Serve perciò confrontarsi con propositività e imporre, da parte della politica, condizioni nette a quelle imprese che scelgono la via delle delocalizzazione".